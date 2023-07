Genève, 9 juillet

Ce week-end a eu lieu Agri Fête, anciennement Fête de la tomate. Une manifestation réussie qui a permis aux agriculteurs et agricultrices de présenter leurs activités et leurs produits et de renforcer ou créer le lien avec la population. Il est absolument crucial et les Genevoises et Genevois connaissent celles et ceux qui les nourrissent et reconnaissent la valeur de leur travail. L’agriculture locale est un pilier dans la transition nécessaire vers une économie de proximité.

Dans ce contexte, il est d’autant plus regrettable que cette association, Agrigenève, participe à une campagne de désinformation de plus en plus virulente. En amont de la Fête de la musique, Agrigenève dénonce un «diktat alimentaire» en lien avec la décision de la Ville de Genève de mettre l’accent sur une alimentation végétale et locale, parlant d’un «coup d’assommoir pour l’économie locale» . En effet, à la Fête de la musique, 65% des stands proposaient des plats végétariens. Ce qui signifie qu’un stand sur trois proposait, à celles et ceux qui le souhaitaient, des plats carnés. Et pour le 1er Août, le maire Alfonso Gomez invite la population à une fête à 90% végétarienne.

Les déclarations d’Agrigenève sont problématiques sur deux points: premièrement, il est parfaitement faux que les manifestations seraient sous un «diktat végétarien». Celles et ceux qui souhaitent manger de la viande en trouveront, elle sera tout simplement moins présente. C’est une campagne de fake news qui est même répandue par des députés (p.e. J.-M. Guinchard sur Twitter le 7 juillet). L’autre point problématique est le mythe du «coup d’assommoir à l’économie locale» ; sur le plan national, la production indigène de viande couvre environ 50% de la demande. La viande suisse n’a pas de problème de se vendre. Et elle n’a surtout pas besoin des manifestations telles que la Fête de la musique ou du 1er Août pour trouver sa clientèle. Il n’y a aucun diktat alimentaire, mais au contraire une volonté de présenter les produits du terroir dans leur richesse. Les contre-vérités avancées par Agrigenève et les élu·e·s de droite desservent les intérêts de celles et ceux qui nourrissent Genève.

Matthias Erhardt, conseiller municipal et candidat au Conseil national Les Vert.e.s

