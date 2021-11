Ski alpin – Les contours de la course de Coupe du monde à Zermatt dévoilés La future piste de Coupe du monde reliant la Suisse à l’Italie s'étendra sur près de quatre kilomètres et se nommera la «Gran Becca». Chris Geiger

1 / 2

La «Gran Becca» s’apprête à entrer dans l’histoire: à l’automne 2023, elle deviendra la première piste de Coupe du monde à accueillir une course transfrontalière. Les spécialistes de vitesse lanceront ainsi leur saison sur les hauteurs de Zermatt, en Suisse, où des descentes et des super-G les attendent. Le départ sera donné à Gobba di Rollin (3'800 m) et l’arrivée fixée quatre kilomètres plus bas à Laghi Cime Bianche (2’865 m), sur les hauteurs de Cervinia, en Italie.

Conçue par Didier Défago, cette piste se veut spectaculaire et rapide, avec une vitesse maximale pouvant atteindre les 135 km/h. «En plus du panorama unique, de la nature à l’état sauvage et bien sûr de la vue imprenable sur le Cervin, la piste en elle-même ne manque pas non plus de convaincre, explique le champion olympique dans un communiqué. Nous avons créé une descente qui présente toutes les caractéristiques nécessaires: des sauts aux longs virages, des passages de glisse aux éléments de vitesse, tout y est.»

Pour rappel, la «Gran Becca» – dont l’ambassadeur se nomme Pirmin Zurbriggen – accueillera tant les hommes que les dames, avec pour seule différence un départ féminin légèrement abaissé. Prévues fin octobre - début novembre, soit immédiatement après le lancement de la Coupe du monde à Sölden, ces nouvelles courses permettront aux spécialistes de vitesse de lancer leur hiver bien plus tôt. Ces derniers devaient, en effet, attendre habituellement la tournée américaine fin novembre pour retrouver la compétition.

A noter encore que deux courses de Coupe d’Europe devraient être programmées dès l’automne prochain.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.