Fêtes de Noël – Les contes invitent au rêve, au rire et au voyage Trois artistes genevois du verbe dédient leur talent à tisser de merveilleuses histoires. Florilège de récits traditionnels, religieux ou folkloriques. Pascale Zimmermann Corpataux

Veillée de l’Avent à Russin, chez les Lüthi, le lundi 19 décembre. L’auditoire écoute avec une attention extrême les trois contes emboîtés les uns dans les autres que récite avec talent Françoise Flores. NICOLAS DUPRAZ

Dans une ruelle du village de Russin, la maison guette ses hôtes, toute pimpante. Patrick et Nancy Lüthi l’ont apprêtée pour une veillée des Contes à rebours: chaque soir jusqu’au 23 décembre, à Russin et à Dardagny, on attend Noël en écoutant des histoires.