Santé publique – Les contaminations Covid sont en chute libre en Suisse Les derniers chiffres officiels montrent qu’il n’y a toujours pas de vague hivernale. Au contraire. Arthur Grosjean

Les contaminations seront moins bien détectées car les gens vont encore moins se tester avec la fin de la gratuité des tests depuis le 1 er janvier. EPA/SALVATORE DI NOLFI/KEYSTONE

La 9e vague devait déferler sur la Suisse en hiver avec la chute des températures. C’est en tout cas ce que pronostiquait l’ancienne présidente de la task force scientifique Tanja Stadler alors que la 8e vague retombait en novembre. Mais le virus n’en fait qu’à sa tête. La 9e vague est absente et aujourd’hui ce sont la grippe et les refroidissements qui handicapent les gens, bien plus que le Covid.