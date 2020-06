Liaisons dangereuses – Les connexions mafieuses de Donald Trump refont surface Donald Trump ne serait pas arrivé là où il est aujourd’hui sans l’appui de puissants réseaux criminels. Cette vérité émerge au fil des pages du dernier livre enquête de Fabrizio Calvi, «Un parrain à la Maison-Blanche». Alain Jourdan

Roy Cohn brandit une photographie de lui-même avec Donald Trump. Cet avocat, conseil de plusieurs chefs mafieux, a permis à Donal Trump d’être en affaires avec «Fat Tony» Salerno, le capo de la famille Genovese. Nancy Moran/Sports Illustrated/Getty Images

Le journaliste Fabrizio Calvi a remonté le fil d’une histoire fascinante, qui prend ses racines dans le New York des années 70 et 80, à l’époque où les cinq familles mafieuses de la Cosa Nostra, les Genovese, Gambino, Lucchese, Bonanno et Colombo, règnent en maîtresses sur la ville.