Sorties cinéma – «Les complices», «Suzume»: quels films aller voir cette semaine? Le dernier Téchiné, «Les âmes soeurs», est magnifique. Le film d’Emin Alper, «Burning Days», absolument génial. Et il en reste d’autres pour tous les goûts. Pascal Gavillet Cécile Lecoultre

«Les âmes soeurs», amnésie ou tabou

Noémie Merlant face à Benjamin Voisin. CURIOSA-FILMS

C’est un film de renaissance. Mais c’est aussi un film sur le secret et les sentiments inavouables. On ne pourra pas raconter le dernier Téchiné sans révéler ce qui finit par s’imposer dans le récit. Dans un mouvement large mais de plus en plus recentré sur ses deux personnages, les lumineux Benjamin Voisin et Noémie Merlant, André Téchiné traite dans «Les âmes sœurs» de deux thèmes a priori incompatibles, ou du moins irréductibles: l’amnésie et l’inceste.

Il y a une part nécessaire d’obscurité, de vérité qu’on tente de camoufler, dans la plupart des films de Téchiné. «Les âmes sœurs» n’y fait pas exception. On est surtout ravi de constater que l’auteur parvient à conserver une modernité et des qualités d’écriture sans que les années ne l’altèrent. Ou si peu. C’est à ce jour l’un des plus beaux films découverts cette année.

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Les âmes soeurs» Afficher plus Réalisateur: André Téchiné

Avec Benjamin Voisin, Noémie Merlant

Drame (Fr., 100’)

«Burning Days», explosif, tripal et dément

Le juge Emre dans «Burning Days». 2020 MEMENTO DISTRIBUTION

Histoire de politique, d'injustice, de viol, d'homophobie, ce nouvel opus du cinéaste turc Emin Alper est un film tripal et dément. Tout se déroule dans une ville d’Anatolie en proie à des pénuries d’eau, où débarque un jeune procureur déterminé à faire régner l’ordre.

Mais il se heurte aux méthodes des notables, farouchement opposés à ce qu’on remette en question leurs privilèges. L’âpreté se mue en folie furieuse, bientôt rattrapée par une relation ambigüe que noue le héros avec un homme aux motivations incertaines. Entre polar et western, le film ne cesse de monter en puissance. Projeté à Cannes dans la section Un certain regard, il aurait dû être en compétition. L‘un des meilleurs titres de l’année.

Note: **** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Burning Days» Afficher plus Réalisateur: Emin Alper

Avec Selahattin Paşalı, Ekin Koç

Drame (Tur., 129’

«Les complices», tueur à gages et à ratés

François Damiens a un problème. DR

La cinquantaine blindée, Max doit se mettre en retraite forcée, le tueur à gages s’évanouissant soudain dès que perle une goutte de sang. Un gentil couple veut lui prêter secours envers et contre tout. François Damiens enfile les noirs costards de cet ange de la mort avec un flegme souverain, mais le scénario ne tient pas la promesse de départ.

Scénariste de formation, la réalisatrice Cécilia Rouaud avait pourtant séduit avec «Miss», qui couronnait drag-queens et reines de beauté avec classe. Cette fois, la comédie tourne à vide, relancée par des embrouilles à répétition, emberlificotée de gags si décalés qu’ils flinguent à côté. Dans ce répertoire, les frères Coen ou Aki Kaurismäki ont réussi de sacrés profils de tueurs, à l’absurdité réglée avec une mélancolie joyeuse sur fond de violence existentielle. Tout un art cruel qui manque ici.

Note: * •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Les complices» Afficher plus Réalisatrice: Cécilia Rouaud

Avec François Damiens, William Lebghil

Farce (Fr., 97’)

«Suzume», imaginaire féerique

Suzume, une petite fille qui voyage. DR

Sous l’influence de Miyazaki, mais pas seulement, Makoto Shinkai, dont c’est le sixième long métrage, signe avec «Suzume» un conte moderne dans lequel une jeune fille traverse le monde en passant par des portes avec un jeune homme. But de l’opération: mettre un terme aux catastrophes qui sclérosent le globe.

L’imaginaire féerique, mis en couleurs par les nouveaux maîtres de l‘animation, aux cerveaux peu corsetés, en mettra plein la vue aux amateurs d’anime. Projeté en compétition à la dernière Berlinale, ce long métrage a d’ailleurs rassemblé ses fans qui espéraient que le film remporterait l’Ours d’or. Mais il ne figure même pas au palmarès. Sorti en novembre au Japon, «Suzume» a caracolé en tête du box-office, détrônant même le phénomène «One Piece Film: Red».

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Suzume» Afficher plus Réalisateur: Makoto Shinkai

Animation (Jap., 122’)

«10 jours encore sans maman», c’est non!

Dubosc et des skis. XENIX FILMDISTRIBUTION GMBH

Pour être franc, on avait déjà oublié «10 jours sans maman», sorti en 2020 avec peu ou prou le même casting. C’est dire si on attendait cette suite! Pourtant, il faut peut-être s’y frotter pour constater à quel point le talent de Franck Dubosc est galvaudé. Il en fait des caisses, n’a aucune subtilité, ni charisme, ni démesure. C’est en tout cas ce que chaque plan de cette pochade répète avec une obstination incessante.

Ludovic Bernard, qui cachetonne derrière la caméra, a réalisé, après le premier volet, la série «Lupin» pour Netflix. Ses talents d’écriture ne sautent en tout cas pas aux yeux. Sauvons les enfants, il y en a un ou deux qui sont marrants, même si les dialogues les desservent la plupart du temps. Mais on les préférerait sans papa, on l’a compris.

Note: ° •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«10 jours encore sans maman» Afficher plus Réalisateur: Ludovic Bernard

Avec Franck Dubosc, Aure Atika

Comédie (Fr., 96’)

«6 jours à Barcelone», sympa sans folie

XENIX FILMDISTRIBUTION GMBH

On ne sait pas trop comment ni pourquoi ce petit film espagnol s’était retrouvé en compétition à Locarno il y a près de deux ans, il est vrai avec un titre nettement moins alléchant de «Sis dies corrents». Cette comédie signée Neus Ballus compile des anecdotes que le père du cinéaste, plombier de profession, avait lui-même éprouvées ou entendues. Mais cette fable tragi-comique sur le sens véritable du vivre ensemble dans nos sociétés comporte quelques jolis moments.

Au final, il s’agit d’un film à la générosité stimulante, minimaliste dans son style, voire parfois un peu autarcique. Sympa sans folie, pas génialement filmé, c'est-à-dire esthétiquement un peu plat, mais visible si on a envie de voir Barcelone avec un autre visage. Pour six jours cocasses.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«6 jours à Barcelone» Afficher plus Réalisateur: Neus Ballús

Avec Mohamed Mellali, Valero Escolar

Comédie (Esp., 85’)

