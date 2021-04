Aménagement routier – Les Communes se liguent contre la ceinture urbaine Craignant nuisance et pollution, les mairies des Villes de Genève et Vernier ainsi que celles de Lancy, Carouge et Chêne-Bougeries font front commun contre l’État qui peine à rassurer. Marc Moulin

À l’avenue de l’Ain, le bruit routier est manifeste sur l’axe Balexert-Châtelaine-pont Butin. FRANK MENTHA

Les Villes de Genève et Vernier ne sont plus seules à pester contre la moyenne ceinture, ce «nouveau périphérique passant en plein centre-ville», comme l’a décrite la magistrate Verte Frédérique Perler dans ce journal en février. Les autres communes concernées – Lancy, Carouge et Chêne-Bougeries – sont aussi remontées. Représentant 60% de la population cantonale, les cinq mairies, désormais coordonnées, ont listé leurs conditions dans une lettre conjointe à l’État, qui leur a répondu le 22 mars.

Cette moyenne ceinture, ou ceinture urbaine, découle du compromis sur la mobilité de 2016 où elle constituait la principale concession de la gauche. Ce tracé, qui entoure le cœur de l’agglomération notamment par l’axe du pont Butin et le pourtour de la rade, doit prendre en charge le trafic et permettre d’apaiser les quartiers qu’elle entoure. Mais les cinq Exécutifs municipaux – tous à majorité rose-verte et avec une mainmise écologiste sur l’urbanisme – redoutent une avalanche de nuisances.