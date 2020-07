Racisme – Trois communes refusent de débaptiser l’Agassizhorn Les communes qui se partagent la montagne du nom du glaciologue raciste Louis Agassiz ne veulent toujours pas changer le nom du sommet.

L’Agassizhorn, au centre, juste à droite du Finsteraarhorn. KEYSTONE

Le sommet alpin Agassizhorn doit conserver son nom, même si le glaciologue Louis Agassiz a promu des thèses racistes. Malgré le mouvement actuel de lutte contre les discriminations raciales, les trois communes qui se partagent la montagne n’ont pas changé d’avis.

Après avoir longuement discuté de la question, Guttannen (BE), Grindelwald (BE) et Fieschertal (VS) ont décidé de «s’abstenir de renommer l’Agassizhorn». Elles l’ont fait savoir jeudi matin à Keystone-ATS via une prise de position commune.

Elles condamnent toute forme de racisme, «malheureusement toujours en cours à l’heure actuelle» et «prennent clairement leurs distances face aux théories sombres de Louis Agassiz», mais un changement de nom ne pourra toutefois pas changer l’Histoire, arguent-elles.

Les trois communes avaient déjà répondu négativement en 2010 à une demande du comité «Démonter Louis Agassiz» déposée trois ans plus tôt, qui voulait rebaptiser l’Agassizhorn pic Renty. Renty du nom de l’esclave congolais photographié nu en Caroline du Sud par Louis Agassiz qui voulait prouver «scientifiquement l’infériorité de la race noire», selon le texte d’une pétition lancée en amont de la première tentative du comité.

Quelque 2500 personnes du monde entier avaient signé le texte qui n’a jamais cessé d’enregistrer de l’intérêt. Environ 120 personnes ont ainsi apposé leur paraphe depuis le début de cette année.

Occasion ratée?

Jeudi, le comité qui milite pour un changement de nom, constitué autour de l’historien Hans Fässler, se dit déçu du choix des trois communes mais affirme qu’il n’abandonnera pas son combat. Car aujourd’hui «il ne suffit plus de s’élever contre le racisme mais il faut agir», insiste-t-il auprès de Keystone-ATS.

Alors qu’aux États-Unis et dans toute l’Europe, les lieux de mémoire liés à l’esclavagisme, au racisme et au colonialisme sont remis en question et que des statues sont déboulonnées, la Suisse continue d’honorer un homme qui a eu un parcours très marqué par le racisme et dont le bilan scientifique est modeste, estime Hans Fässler.

Il ne s’agit pas de «défaire l’Histoire», mais de la rendre «visible et vivante». Selon lui, Neuchâtel a montré que cela était possible. La Ville a débaptisé en 2019 l’Espace Louis Agassiz, qui se situe à la Faculté des lettres de l’Université, pour le renommer Tilo Frey, une des premières femmes élues au Parlement fédéral en 1971.

La décision du Conseil communal de Neuchâtel avait suscité la polémique. L’exécutif avait d’ailleurs précisé qu’il ne souhaitait pas éliminer à tout prix la place de Louis Agassiz puisque de nombreuses traces du glaciologue, cofondateur de l'Université de Neuchâtel et du Musée d'histoire naturelle du chef-lieu, sont toujours visibles en ville de Neuchâtel.

Interpellation déposée

L’historien aimerait que le Conseil fédéral corrige le tir. Le gouvernement n’a jamais voulu s’en mêler. En 2007, celui-ci avait fait savoir qu’il n’était pas compétent pour nommer ou renommer des montagnes. L'Office fédéral de la topographie ne reprend que les noms choisis. Il y a eu une exception en 1863 quand le Conseil fédéral a choisi le nom de la Pointe Dufour.

Une nouvelle interpellation du conseiller aux Etats socialiste Carlo Sommaruga a été soumise en juin. «En 2020, la vague d’indignation mondiale contre l’injustice raciste actuelle et historique justifie que la réflexion soit reprise par le Conseil fédéral», souligne le texte déposé, qui appelle le gouvernement à donner «un signal fort contre le racisme historique».

Né à Môtier (FR), Louis Agassiz (1807-1873) était un glaciologue réputé qui a répandu des théories racistes après s’être installé aux États-Unis, où il est décédé.

( ATS/NXP )