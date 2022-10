Prestations de proximité à Genève – Les communes ont leur mode d’emploi de l’aide aux séniors Le Conseil d’État adopte un règlement, après consultation, fixant le socle de prestations à assurer. Eric Budry

Les communes auront notamment l’obligation d’assurer une consultation sociale gratuite pour les aînés ou de déléguer cette tâche à Pro Senectute. LUCIEN FORTUNATI

Le socle minimal des prestations de proximité que les communes doivent fournir à leurs résidents de 65 ans et plus a été fixé. Elles doivent lutter contre l’isolement, favoriser la participation des séniors à la vie sociale, assurer leur information et leur apporter une aide pratique aux tâches de la vie quotidienne. Le Conseil d’État a adopté mercredi le règlement d’application de la loi sur la répartition des tâches entre les communes et le Canton qui précise le catalogue des missions attribuées.