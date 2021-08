Pandémie de Covid-19 – Les communes genevoises inégales face au vaccin Le taux de vaccination atteint 73% à Troinex, alors qu’il ne dépasse pas 45% à Chancy. Âge des habitants, niveau socioéconomique: plusieurs facteurs peuvent expliquer ces différences. Théo Allegrezza , Cécile Denayrouse

Vue du grand centre de vaccination de Palexpo, qui a aujourd’hui fermé ses portes. MARTIAL TREZZINI / KEYSTONE

Dis-moi où tu habites, et je te dirai si tu es vacciné. Pour la première fois, des données obtenues par la «Tribune de Genève» auprès des autorités cantonales permettent de se faire une idée de l’avancement de la vaccination dans les 45 communes genevoises. Si la grande majorité d’entre elles, à l’instar de la ville, est au bénéfice d’un taux proche de celui du canton dans son ensemble (55% au 15 août, soit très légèrement au-dessus de la moyenne suisse), cette carte laisse apparaître quelques disparités importantes.

Troinex s’avère ainsi la commune affichant – de loin – le taux le plus élevé: 73% des 2500 habitants de ce village coincé entre Carouge et la frontière ont reçu au moins une première dose. «Je suis surpris, réagit le maire, Guy Lavorel. Nous n’avons pas mis l’accent sur le vaccin ni envoyé de courrier spécifique. Mais c’est une bonne nouvelle.» Suivent une petite dizaine de communes, pour lesquelles le taux de vaccination oscille entre 60 et 63%. À l’exception de Pregny-Chambésy, elles sont toutes situées sur la rive gauche et comptent dans leurs rangs les riches Cologny, Vandœuvres et Collonge-Bellerive. Pour trouver celles disposant du taux le plus bas, il faut se rendre à l’autre extrémité du canton, là où le Rhône rejoint la France. À Chancy et Avully, moins d’un habitant sur deux a présenté son bras à la piqûre. Dans ces deux localités rurales, on ne dépasse pas 45%.