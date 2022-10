Mesures d’économie d’énergie – Les communes genevoises devraient éteindre les éclairages publics Les mairies se sont mises d’accord pour coordonner leurs politiques énergétiques Caroline Zumbach

Les communes préconisent d’éteindre les éclairages publics la nuit. MAGALI GIRARDIN



Les communes genevoises devraient éteindre leurs éclairages publics pendant la nuit. C’est l’une des recommandations émises suite à une concertation entre les différentes mairies en matière d’économies d’énergie.



À noter que chaque commune aura la liberté de décider d’une éventuelle mise en œuvre de cette extinction et de ses horaires. L’Association des communes genevoises (ACG) précise dans un communiqué de presse que ces décisions dépendent «des contraintes techniques, sécuritaires, des spécificités locales et des horaires des transports publics».



Afin d’appliquer cette décision de manière cohérente sur les chemins et zones situés à cheval sur plusieurs communes, les mairies devront coordonner leurs horaires d’extinction.



Une mesure identique est également recommandée dans les espaces publics, tels que parcs et aires de jeu, ainsi que pour l’éclairage extérieur des bâtiments.



Patinoires extérieures maintenues

En outre, les magistrats se sont mis d’accord sur des recommandations concernant les installations sportives. Ainsi, l’ouverture des patinoires extérieures saisonnières devrait être maintenue sur une période raccourcie de début décembre à fin janvier, cela afin de maintenir le lien social et continuer d’offrir une activité sportive hivernale à l’extérieur.



Les bassins des piscines seront quant à eux chauffés à 26 °C au maximum et la température des halles sportives ne devrait pas dépasser 17 °C (14 °C pour les bulles de tennis non isolées). L’éclairage devrait être coupé une fois l’activité terminée.



Reste désormais à voir si toutes les communes suivront ces mesures, sachant que ces dernières ont été émises sous forme de recommandations et n’ont donc aucune force contraignante.



Caroline Zumbach est journaliste au sein de la rubrique locale de la Tribune de Genève. Elle a obtenu un Master en relations internationales. Plus d'infos

