Habitude d’achats – Les commerçants romands peinent à retrouver le moral D’après un sondage mené par Localsearch auprès de 800 enseignes suisses, plus de la moitié d’entre elles redoutent l’avenir. Olivier Wurlod

Les enseignes redoutent de revoir des artères commerçantes totalement vides de monde dans le cadre d’un nouveau confinement . KEYSTONE

Alors que l’économie suisse regagne en force depuis le début de l’année vu les 3,6% de croissance escomptés par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) en 2021, certaines branches peinent à retrouver le moral. C’est le cas des commerçants suisses.

D’après un sondage mené par Localsearch auprès de 800 enseignes suisses, plus de la moitié d’entre elles se montrent très pessimistes. «Un commerce sur cinq déclare être déprimé, frustré et craindre l’avenir à cause de la pandémie et 23% de plus s’identifient au moins partiellement à cet état d’esprit», indique l’étude.