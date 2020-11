Protestation – Les commerçants carougeois dénoncent des mesures injustes Les magasins ont éteint leurs lumières pendant tout le week-end, truffant les vitrines d’affiches interpellant les passants. Andrea Machalova

A Carouge, les commerçants s’énervent. ©Pierre Albouy

«Non-essentiels, vraiment?» Voilà ce que l’on pouvait lire le week-end dernier sur les vitrines d’un grand nombre de commerçants et restaurants carougeois. Pour protester contre l’obligation de fermer leurs portes, ils ont été nombreux à éteindre leurs lumières, plongeant les rues de la Cité sarde dans le noir. Seuls les lampadaires et les guirlandes de Noël éclairaient le quartier, devenu désert. Même la place du Marché, habituellement investie par des groupes de jeunes sirotant des bières, était plongée dans le silence vendredi dernier. «Carouge ce n’est plus ce qu’il était. Il n’y a plus que le samedi, jour de marché, où nous avons un peu d’animation. Le reste du temps, c’est mort», note Véronique, une habitante du quartier.