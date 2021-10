Départ de feu au centre-ville – Un incendie a perturbé la Coulouvrenière Maîtrisé, le départ de feu a nécessité une coupure d’électricité, perturbant les trams, aux alentours de 15h30. Léa Frischknecht

Les combles d’un immeuble au croisement entre la place Isaac-Mercier et le boulevard James-Fazy ont pris feu ce mercredi après-midi. LAURENT GUIRAUD

Les combles de l’immeuble sis au 3, place Isaac-Mercier ont pris feu cet après-midi, nécessitant l’intervention de douze véhicules et de trente pompiers volontaires et professionnels du Service d’incendie et de secours (SIS).

La circulation est à nouveau fluide, mais a été réduite à une seule voie en direction du pont de la Coulouvrenière. Les pompiers ayant dû couper l’électricité des câbles pour intervenir, plus aucun tram ne pouvait circuler dans l’hypercentre (secteur Cornavin, Bel-Air et Plainpalais).

La police et les pompiers sont très rapidement arrivés sur place. LAURENT GUIRAUD

Le premier appel au SIS a eu lieu à 15 h 31. Un premier véhicule est parti rapidement de la caserne, il était sur place deux minutes plus tard. En arrivant, les pompiers ont observé un dégagement de fumée au niveau du toit. «À cause de la bise, le risque était accru: le feu pouvait se propager très vite», explique Nicolas Millot, porte-parole du SIS.

Heureusement, le feu a été détecté rapidement et est actuellement sous contrôle. Le bâtiment a été évacué, aucun blessé n’est à déplorer. À l’origine du sinistre, des travaux d’étanchéité en cours sur le toit de l’immeuble. Le patron de l’entreprise confirme: ce sont les ouvriers qui ont appelé les pompiers, après avoir tenté d’éteindre le départ de feu à l’extincteur.

Léa Frischknecht est journaliste stagiaire à la rubrique genevoise. Après un bachelor en Science politique à l’Université de Genève, elle a obtenu son master à l’Académie des médias et du journalisme de l’Université de Neuchâtel.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.