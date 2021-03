Plus d’étrangers en hockey – Les clubs se sont mis en mode communication de crise Ajournement des décisions concernant la réforme initialement prévue en mars, sondage à grande échelle auprès des fans et montée en grade du syndicat des joueurs. Les douze clubs de National League jouent-ils la montre? Cyrill Pasche

Les joueurs ont manifesté durant deux minutes avant les matches du 20 février: «La relève est notre avenir, les fans sont notre soutien et le hockey est notre vie.» freshfocus

La direction de la Ligue et les douze clubs de National League font désormais profil bas après avoir pourtant tenté le passage en force à la fin du mois de janvier. Les voici donc ouverts à la discussion, prêts à écouter les multiples voix qui gravitent autour du hockey sur glace. Ils semblent même disposés à partager «leur produit». Le sondage qu’ils ont soumis à toutes les parties prenantes (des fans aux joueurs, en passant par les médias et les sponsors) est d’ailleurs intitulé: «Votre ligue». Flatteur, n’est-ce pas?

Le message: nous vous écoutons et sommes même prêts à construire avec vous l’avenir de la National League. Relations publiques? Exercice de rétropédalage? Communication de crise? «Cela m’a fait penser à un sondage d’un service clientèle dans lequel on vous dit: votre avis est important pour nous», sourit Stéphane Rochette, l’expert hockey chez MySports, détenteur des droits TV. «C’est bien, mais ensuite cela dépend toujours de ce que l’on en fait et à quel point on tient vraiment compte de l’avis des gens.»