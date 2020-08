Coronavirus – Les clubs font marche arrière à Zurich sur le port du masque La commission des bars et des clubs de la ville a décidé de retirer sa recommandation visant à rendre le masque obligatoire dans les établissements, qui restent limités à 100 personnes.

Porter un masque d’hygiène dans un club à Zurich n’est plus d’actualité. La commission des bars et des clubs de la ville (BCK) revient sur sa recommandation formulée mercredi à l’adresse des établissements. Son but était de rendre possible la présence de plus de 100 personnes en boîte de nuit. Le canton a toutefois refusé cette proposition.

Mesures renforcées

La recommandation de la BCK et la réaction négative du canton ont entraîné un sentiment d’incertitude parmi les responsables de clubs, observe la commission. Celle-ci a donc décidé de la retirer, écrit-elle vendredi.

Depuis jeudi, les mesures de protection ont été une nouvelle fois renforcées dans le canton de Zurich. Les bars et clubs ne peuvent accueillir plus que 100 personnes dans leurs espaces intérieurs au lieu des 300 personnes autorisées depuis le début de l’été. Seuls les établissements disposant d’un grand espace extérieur pourront y accueillir 200 personnes supplémentaires.

Cette mesure ne permet pas aux clubs de survivre, réplique la BCK. La discussion menée avec le canton a montré que les autorités préféreraient que les clubs ferment à nouveau, dénonce-t-elle. Et de déplorer que le canton refuse en même temps de couvrir les conséquences financières d’une fermeture.

«Discussions constructives»

Sur le fond, la commission des bars et des clubs n’en démord pas: une soirée organisée dans un club constitue un évènement permettant d’accueillir plus de 100 personnes pour autant que les clients portent un masque. C’est, du moins, son interprétation des nouvelles mesures ordonnées. La BCK exige désormais du canton qu’il mène avec elle des «discussions constructives» afin de clarifier la situation.

