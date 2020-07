Incertitude dans le foot suisse – Les clubs aimeraient remplir les stades au moins à moitié La Ligue planche sur un protocole Covid-19 secret pour la saison 2020-2021. L’enjeu central demeure l’accueil des spectateurs. Mais combien? Nicolas Jacquier

Les tribunes vides constituent un non sens économique pour les clubs du championnat suisse de football. Keystone

La saison 2020-2021 de Super et de Challenge League doit normalement débuter le week-end du 12 et 13 septembre mais personne n’est en mesure de dire à quoi elle ressemblera. Car les inconnues liées à l’évolution de la situation sanitaire relatives au Covid-19 restent nombreuses. Une situation qui, compte tenu de l’effondrement des recettes, pourrait accentuer le risque de faillite des clubs les plus fragiles, voire, dans un scénario plus catastrophique, menacer l’existence même du football professionnel dans notre pays. Ce que redoutent déjà plusieurs observateurs.