Covid-19 – Les cliniques genevoises réquisitionnées en renfort dès mercredi Face à l’augmentation des cas de Covid-19, l’hôpital va rediriger les opérations chirurgicales urgentes vers les établissements de soins privés. Aurélie Toninato

Au printemps 2020, la clinique des Grangettes avait ouvert un service de soins intensifs et accueilli des patients non-Covid transférés des HUG. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Depuis le 3 décembre, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont basculé en mode «crise» pour faire face à la 5e vague de l’épidémie de SRAS-Cov-2. Hausse du nombre de lits Covid, visites limitées, coopération avec le secteur privé, notamment. Mardi, la direction générale de la santé du Département de la sécurité, de la population et de la santé (DSPS) a annoncé que cette coopération avec les cliniques sera encore renforcée et que les HUG passent un palier de crise supplémentaire: «L’augmentation constante du nombre d’hospitalisations pour des cas de Covid-19 nécessite désormais une réorganisation limitant l’activité chirurgicale des HUG.» Ainsi, comme au printemps 2020 et entre l’automne et l’hiver 2020-2021, des cliniques privées vont être réquisitionnées pour assurer la prise en charge des opérations chirurgicales urgentes (oncologie, chirurgie viscérale, traumatologie, etc.)

Covid-19 Aux HUG, les opérations non urgentes seront repoussées La Clinique Générale Beaulieu, la clinique Hirslanden-la Colline, la clinique Hirslanden-les Grangettes et l’Hôpital de la Tour sont concernées. Dès le 15 décembre, elles doivent mettre à disposition leurs structures et prendre les mesures organisationnelles nécessaires à la prise en charge de ces patients urgents. Réseau médical mobilisé durant les Fêtes En marge de l’hôpital et des cliniques, le réseau médical genevois est également fortement sollicité. Il se mobilise pour assurer une disponibilité pendant les Fêtes. Durant cette période, informe le Département de la santé, les cabinets médicaux resteront en grande partie ouverts. «L’Association des médecins du canton de Genève (AMGe) met à disposition une ligne téléphonique qui oriente les demandes de consultation vers les médecins de premiers recours membres de l’association qui resteront disponibles pendant les fêtes, au 022 708 00 26. Les cabinets de groupe pédiatriques resteront ouverts chacun au moins l’une des deux semaines de vacances de fin d’année. Enfin, les sites du Réseau des urgences genevois augmentent leur capacité d’accueil des patients par le renfort des médecins affiliés.» Les temps d’attente des différents sites sont consultables en tout temps sur www.urgences-ge.ch. Pour éviter d’engorger les services d’urgences des sites hospitaliers durant une période usuellement chargée, il est conseillé de s’adresser en priorité à son médecin traitant pour une consultation médicale. En cas de non-réponse, appeler le 022 708 00 26 (actif dès le 23 décembre 2021, de 7h30 à 19h00 – 18h00 les veilles de jours fériés). Ce numéro est coordonné par l’AMGe et permet d’être orienté vers un médecin de premier recours. Les capacités de visite à domicile de Genève Médecins sont également renforcées pendant cette période particulière, les demandes sont traitées au 022 754 54 54.

Enfin, pour une consultation pédiatrique, si le pédiatre traditionnel ne répond pas, un rendez-vous est possible dans un autre cabinet de pédiatrie sur https://pediatre-ge.ch ou par téléphone au 0844 022 022.

En cas de questions générales sur le Covid-19 ou pour se faire vacciner, appelez le 0800 909 400. Si vous vous sentez malade et que vous recherchez un conseil, appelez le 022 427 88 00. Enfin, en cas d’urgence médicale, appelez le 144.

