Annonce d’Elon Musk – Les clients de Tesla peuvent désormais payer en Bitcoin Le patron du constructeur automobile californien a annoncé mercredi que les clients peuvent dès à présent acheter un véhicule électrique avec la célèbre cryptomonnaie, faisant monter au passage son prix.

«Vous pouvez maintenant acheter une Tesla en Bitcoin» aux États-Unis, a annoncé mercredi le patron de Tesla, Elon Musk, sur son compte Twitter, faisant monter au passage le prix de la devise virtuelle.

Sur le site internet américain du constructeur de véhicules électriques, il existe de fait désormais deux possibilités: «Commander avec une carte» et «Bitcoin».

Étant donné la volatilité extrême des cryptomonnaies, la plupart des entreprises qui acceptent d’être payées avec la devise virtuelle convertissent immédiatement le montant reçu en dollars. Mais Elon Musk, officiellement proclamé «Technoking» (roi de la tech) par son entreprise mi-mars, a affirmé que Tesla ne revendrait pas immédiatement les bitcoins acquis de cette manière.

«Plus tard dans l’année»

Dans les «termes et conditions», l’entreprise précise que les personnes intéressées devront payer l’équivalent en Bitcoin du montant affiché en dollars et que les clients auront un temps limité pour effectuer leur paiement. Une fois passée cette fenêtre, le montant pourra évoluer.

Le constructeur avait indiqué début février qu’il prévoyait d’accepter la devise virtuelle comme moyen de paiement pour ses voitures mais n’avait pas détaillé quand exactement.

«La possibilité de payer en Bitcoin sera disponible en dehors des États-Unis plus tard dans l’année», a précisé Elon Musk sur Twitter mardi.

Tesla avait aussi annoncé à l’époque avoir investi 1,5 milliard de dollars de son ample trésorerie en bitcoins, une décision inattendue qui avait provoqué une flambée du cours du Bitcoin.

Vers 14h10, la cryptomonnaie s’appréciait de 4,3% à 56’802 dollars. La réaction était cependant modérée et le bitcoin restait en deçà de son plus haut historique, atteint plus tôt dans le mois à 61’742 dollars.

