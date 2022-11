Santé hivernale – Les clés pour bien se préparer au ski Très exigeants sur les plans musculaire et articulaire, les sports de glisse sont aussi associés à des risques de chute ou de collision. La préparation physique joue donc un rôle de prévention déterminant. Explications. Saskia Galitch

Les sports de neige? En Suisse, on aime. Et les chiffres le montrent: selon le Bureau de prévention des accidents (BPA), pas moins de 3,2 millions de résidents suisses se rendent au moins occasionnellement sur les pistes enneigées chaque année. Parmi eux, 2,8 millions de skieurs et 400’000 snowboarders. Revers de la médaille, sur les domaines skiables helvétiques, près de 65’000 de ces adeptes de la glisse se blessent chaque saison au point de devoir être pris en charge médicalement. En cause, une multitude de facteurs, impliquant tour à tour une vitesse excessive – en lien avec des pistes toujours plus lisses et un matériel de pointe permettant toutes les audaces –, une densité de skieurs parfois périlleuse dans les descentes et les imprudences en tout genre.