Pour un futur équitable – Les citoyens publient 126 mesures pour une alimentation durable Une assemblée citoyenne a fait des recommandations visant à créer des conditions pour une politique alimentaire privilégiant la santé humaine.

L’assemblée citoyenne souhaiterait aussi introduire une taxe CO2 sur les denrées alimentaires à forte teneur en dioxyde de carbone. KEYSTONE/AP Photo/Paul Sakuma

La première assemblée citoyenne pour une politique alimentaire a présenté ses conclusions à l’attention du monde politique. Après presque six mois de travail, les participants ont publié un catalogue de 126 mesures concrètes pour une alimentation du futur durable.

Les recommandations reflètent l’attitude des citoyennes et des citoyens face à l’alimentation, a déclaré lundi en conférence de presse à Berne le responsable de projet Daniel Langmeier, de la Fondation Biovision. Ces conclusions ne touchent pas seulement les leviers de la production, car tout le monde est concerné, a-t-il ajouté.





Depuis la mi-juin 2022, les 80 membres de l’assemblée citoyenne – sélectionnés par l’institut Demoscope – ont planché sur des propositions pour une politique alimentaire qui place la santé humaine au centre. Leurs recommandations visent aussi à préserver et améliorer les écosystèmes et à créer des conditions équitables pour toutes les parties.

Caisse maladie

Les solutions proposées touchent aux domaines de la santé, de l’environnement, de la production, du social et de l’économie. Globalement, les participants souhaitent plus de transparence, tant de la part du commerce de détail que de l’État, et notamment dans la fixation des prix d’achat et de vente.

Plusieurs mesures concrètes portent sur l’information aux consommateurs: il s’agirait par exemple de réglementer graphiquement le contenu des étiquettes afin de garantir leur lisibilité par tous. Il faudrait aussi garantir l’accès à des informations complètes via un code QR (et une hotline) menant à un site Internet géré par l’État.

L’assemblée citoyenne souhaiterait aussi introduire une taxe CO2 sur les denrées alimentaires à forte teneur en dioxyde de carbone. Pour elle, le système alimentaire actuel de la Suisse est à l’origine d’une grande partie des émissions de CO2, tant au niveau mondial qu’en Suisse, et contribue à l’appauvrissement de la biodiversité.

Autre mesure envisagée, celle de vérifier la faisabilité d’un modèle «révolutionnaire» de caisse maladie en faveur des consommateurs éclairés. Les assurés qui se nourrissent sainement, ont un mode de vie sain en général et peuvent en apporter la preuve se verraient ainsi récompensés.

Un changement de paradigme

L’implication de la population est importante dans une démocratie, a déclaré pour sa part Johanna Jacobi, professeure à l’École polytechnique fédérale de Zurich et membre du conseil scientifique de l’assemblée citoyenne. Et de rappeler que l’alimentation fait actuellement l’objet de débats très polarisés, notamment en ce qui concerne l’agriculture et la consommation.

«Nous vivons actuellement plusieurs crises qui se conjuguent», a ajouté Mme Jacobi, évoquant la disparition des espèces, la crise énergétique ou encore la crise sanitaire. Selon elle, l’alimentation et l’agriculture sont à la fois les déclencheurs et les victimes de ces crises. Un changement de paradigme est nécessaire dans tout le système, de la production au recyclage en passant par la consommation, a-t-elle conclu.

Pour la première fois, la population fait ainsi entendre sa voix dans le débat en cours, a souligné M. Langmeier. Fin novembre, des échanges sont prévus avec les parlementaires avant la remise «officielle» en février 2023 des recommandations dans le cadre du Sommet suisse sur les systèmes alimentaires.

Le projet Avenir alimentaire Suisse au coeur de l’assemblée citoyenne pour une politique alimentaire est porté par la Fondation Biovision, le Sustainable Development Solutions Network Switzerland (SDSN) et Agriculture du futur. Il est soutenu financièrement par l’administration fédérale et des fondations privées.

ATS

