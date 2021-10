Attaque en Norvège – Les cinq victimes tuées à l’arme blanche et non avec un arc

Un Danois a tué cinq personnes et fait trois blessés graves la semaine dernière. Il portait un arc et des flèches durant cette attaque.

Les cinq victimes tuées à l’arme blanche et non avec un arc

Les cinq victimes de l’attaque perpétrée la semaine dernière en Norvège ont été tuées à l’arme blanche par le suspect qui, vraisemblablement, a perdu ou s’est débarrassé de son arc et ses flèches au cours de son périple meurtrier, a annoncé la police norvégienne lundi.

«À un certain moment, il se débarrasse ou perd son arc et ses flèches», a affirmé l’inspecteur Per Thomas Omholt en faisant le récit de l’attaque lors d’une conférence de presse. «À Hyttegata, il tue cinq personnes à l’arme blanche à la fois dans des lieux privés et dans l’espace public».