Haute horlogerie – Les cinq modèles incontournables du début de l’année 2023 Parmi les nouveautés, ces cinq montres risquent d’enflammer la planète horlogère. Vincent Daveau

Audemars Piguet – Code 11.59 by Audemars Piguet Ultra-Complication Universelle RD#4

Montre-bracelet la plus compliquée jamais produite de la manufacture, cette pièce embarque dans son boîtier en or gris 18 carats un calibre automatique doté de 40 fonctions, dont 23 complications et 17 dispositifs spéciaux. Parmi les principales, la grande et petite sonnerie, la répétition minutes, le quantième perpétuel semi-grégorien, le chronographe à rattrapante et flyback ainsi qu’un tourbillon volant. Fonctions qui peuvent être réglées via les poussoirs. Une prouesse.