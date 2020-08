Exploitation – Les cinémas genevois sortent l’artillerie lourde pour «Tenet» Depuis une semaine, la fréquentation remonte et le film de Christopher Nolan devrait amplifier cette tendance. Pascal Gavillet

Le hall du Cinérama Empire, avec l’affiche de «Tenet», qu’on pourra découvrir le 26 août. Laurent Guiraud

«Des films sans cinémas, c’est comme du vin sans verre, ça file entre les mains, entre les doigts.» La métaphore est parlante, elle nous vient de l’exploitant zurichois This Brunner, qui défend les cinémas suisses indépendants dans un clip initié par Locarno et la Mobilière. En tout, ce sont d’ailleurs treize capsules vidéo qu’on peut ainsi découvrir en salles, dont deux réalisées au Cinérama Empire, avec Stephan Eicher et Sylvie Fleury. Il faut dire que le problème est critique. Depuis la réouverture officielle des salles de cinéma le 6 juin, la fréquentation, catastrophique, est sous la ligne rouge, même si certaines exceptions notables sont à signaler – telle celle du Grütli, qui, avec sa programmation mêlant classiques et films récents, a visé juste et attire du monde. Mais cette situation pourrait ne pas durer. Dans six jours, le 26 août, le «Tenet» de Christopher Nolan, annoncé à la fois comme le sauveur d’une industrie aux abois et comme le blockbuster d’auteur susceptible de ravir tous les publics, sera à l’affiche à Genève dans plusieurs salles: soit à l’Arena de la Praille, à Pathé Balexert, au Ciné 17 et bien sûr au Cinérama.

Canicule fatale

Plusieurs copies seront naturellement à disposition du public: la version doublée en français, la VO sous-titrée, le tout dans des formats variables tel que l’IMAX, le 4DX et le «classique». Le dispositif de la Warner est massif, et cela dans toute la Suisse, mais la major ne tient pas à communiquer sur le budget qu’elle y consacre. Signalons tout de même que dans la partie germanophone du pays, où les films sortent généralement le vendredi, «Tenet» est aussi avancé au mercredi. «Il fallait être souple par rapport à cette sortie, explique Diana Bolzonello Garnier, attachée de presse de la Warner pour la Suisse romande. Il y avait eu déjà trois ou quatre reports, dont un sine die. Finalement, le distributeur s’est mis d’accord sur cette date, finalement assez proche de celle fixée au départ (ndlr: en juillet à l’origine) mais surtout, ce qui est peu habituel, avant les États-Unis.»

Il y a donc une petite prise de risque à ce niveau-là et la crainte du piratage demeure. «Si je vois quelqu’un en train de filmer avec son iPhone, je le sors direct», précise de son côté Didier Zuchuat, exploitant du Cinérama. Pour Diana Bolzonello Garnier, si l’attente autour du film est énorme, elle va de pair avec une légère hausse de fréquentation depuis une semaine. «Le week-end passé, elle était même de plus 258% en Suisse romande. Grâce à «Yakari» et «Greenland», deux films qui fonctionnent bien et font revenir le public en salle.» Le chiffre peut paraître énorme mais il faut préciser qu’on revient de très loin, avec certaines séances comptant un seul spectateur, voire aucun. La crainte du Covid et la canicule de ces derniers jours ont même été fatales.

«Dès que le mauvais temps s’installe, on le sent directement, les gens reviennent» Didier Zuchuat, exploitant du Cinérama

«Depuis mi-juin, la météo n’est clairement pas avec nous, renchérit Didier Zuchuat. Le tout combiné à l’absence de nouveaux films porteurs, cela peut être très dur. Dès que le soleil disparaît et que le mauvais temps s’installe, on le sent directement, les gens reviennent. Cela étant, je reste positif en toutes circonstances. Une séance avec un seul client, c’est toujours ça de pris.» Mais, pour l’instant, l’homme du Cinérama et du Ciné 17 a les yeux rivés sur la semaine prochaine. Le hall du cinéma placarde du «Tenet» dans tous les coins et programme depuis quelques jours «Inception», du même Nolan, assorti de l’intro qu’il a réalisée exprès. «Dès le 26, je vais jouer deux gros films en alternance: «Tenet» et «Unhinged» («Enragé») (ndlr: thriller violent avec un Russell Crowe en psychopathe qui sème la terreur). Les deux films suscitent de l’impatience et sont attendus, si j’en juge par les réactions aux caisses et les préventes, ouvertes depuis le 12 août pour «Tenet». Certaines séances vont frémir, car les gens savent que la jauge est limitée. Ce qui me rend particulièrement fier, c’est que la première avant-première publique mondiale aura lieu chez moi, le lundi 24 au Ciné 17 à 19 h 30. J’en organise plusieurs autres d’ici à la sortie deux jours après et il y en a bien sûr à l’Arena et à Pathé Balexert.»

Des Netflix à l’affiche

Concernant la récente polémique «Mulan», suite à la décision de Disney de ne sortir le film en septembre qu’en streaming et non en salle, Didier Zuchuat hausse les épaules. «Cela ne m’énerve pas plus que ça. Le producteur du film a décidé de la sortie et du sort de son produit sans nous, mais après tout, il fait ce qu’il veut. En ce qui me concerne, je n’ai pas besoin de «Mulan» dans mes salles. En revanche, je peux déjà vous annoncer que d’ici à la fin 2020, j’aurai quatre films Netflix.» Mais lesquels? Pas moyen de le savoir, question de contrat et de confidentialité. «Tout ce que je peux dire, c’est qu’il s’agit de quatre productions susceptibles d’être dans la course pour ces grandes récompenses remises aux États-Unis au printemps (ndlr: les Oscars, évidemment).» En attendant, les copies de «Tenet», sous forme de DCP, ont été livrées. Mais – on n’est jamais trop prudent – sous l’appellation «Merry Go Round», qui est à la base le titre de travail du projet. Reste à espérer que le film soit à la hauteur de cette paranoïa.