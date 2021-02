Recherche d’emploi et pénalités – Les chômeurs genevois se sentent «harcelés», le Canton s’estime «trop conciliant» Les preuves de recherches d’emploi pour les chômeurs des secteurs sinistrés par le Covid sont encore trop nombreuses, estime un syndicat. Mauro Poggia assure que Genève est moins dur que la Suisse. Marianne Grosjean

Une lettre ouverte à Mauro Poggia mis e en ligne par le syndicat SIT dénonce un « harcèlement des chômeurs » et demande au magistrat de supprimer les pénalités pour les chômeurs qui ne présentent pas suffisamment de recherches d’emploi. IRINA POPA

À Genève, les chômeurs des secteurs touchés de plein fouet par les mesures sanitaires sont en colère. Pas facile de retrouver du travail dans la restauration, dans l’hôtellerie, dans la vente ou encore dans l’événementiel, quand les établissements sont fermés, tournent au ralenti et licencient pour éviter la faillite. Une lettre ouverte à Mauro Poggia, mise en ligne par le syndicat SIT il y a plus de deux semaines, a récolté près de 5000 signatures. Il est question de dénoncer un «harcèlement des chômeurs» et de demander au magistrat de supprimer les pénalités pour les chômeurs qui ne présentent pas suffisamment de recherches d’emploi.