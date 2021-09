Sorties culturelles – Les choix de la rédaction Théâtre, jazz ou classique, voici nos choix de la semaine. la rédaction

Face à l’ultramoderne solitude, y aura-t-il «L’amour sans filtre»? Réponse au Théâtre Pulloff. DR

Amours virtuelles

Un homme, une femme, enfermés dans une bulle. Accros aux réseaux sociaux, ils n’existent qu’à travers des filtres et mesurent leur valeur au nombre de «likes». Vont-ils réussir à sortir de leur isolement et à se projeter dans «L’amour sans filtre»? Carole Epiney et Lionel Chiuch confrontent notre rapport au monde virtuel dans une partition pour deux acteurs, à l’affiche du Pulloff jusqu’au 12 septembre. – NRO

Lausanne, Pulloff

Je 2 sept. (19 ​h), ve 3 (20 ​h), sa 4 (19 ​h), di 5 (18 ​h). Jusqu’au 12.

Rens. 021 311 44 22

www.pulloff.ch

Grand Bazar!

Seize artistes mettront «Le Grand Bazar» dès ce vendredi sous le chapiteau planté au Bouveret. Fidèle à sa formule de café-théâtre, la troupe du Croûtion promet une «revue qui pique», un show plein d’humour, mis en scène par Olivier Duperrex et en musique par Pascal Rinaldi. – NRO

Le Bouveret, Th. du Croûtion

Ve 3 sept., sa 4 (20 ​h ​30), di 5 (17 ​h). Jusqu’au 2 oct.

Rens. 024 471 05 05

www.croution.ch

Jazz au Peuple

Après Cully, Nyon, où s’est réfugié le petit festival Jazz au Peuple, avec deux soirées de trois concerts au menu de la salle des Marchandises. Le vendredi s’ouvre avec le violon cosmique de Laura Schuler pour sauter ensuite sur les touches d’un double menu pianistique avec le Colin Vallon Trio et Marc Méan en solo. Le samedi volette de la harpe contrastée de Julie Campiche au souffle inspiré de Sha, complice habituel de Nik Bärtsch, en passant par la guitare claudicante d’Eric Chenaux. De très belles brochettes. – BSE

Nyon, Les Marchandises

Ve 3 et sa 4 sept. (dès 19 h)

www.jazzaupeuple.ch

Erik et Eustache

Le trompettiste Erik Truffaz est le musicien invité du concert de l’orchestre du Grand Eustache de dimanche 5 septembre. KEYSTONE

L’orchestre du Grand Eustache, expression de l’association du même nom, ne jure que par la collaboration. Entre ses membres évidemment mais aussi en invitant des musiciens, comme ce fut le cas en 2019 avec le tubiste Michel Godard et l’oudiste Ihab Radwan. Cette année, c’est le trompettiste Erik Truffaz qui glisse son souffle bleuté dans les rangs de la formation. – BSE

Lausanne, Salle Paderewski

Di 5 sept. (17 h)

www.eustache.ch

Marc Crofts Klezmer

Le violoniste Marc Crofts a mené une recherche approfondie sur la tradition klezmer. Ses arrangements prennent pour base des retranscriptions datant de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, enrichies par les bagages respectifs des musiciens de l’ensemble, venant de Suisse, France, Pologne et Bulgarie: classique, jazz, musiques des Balkans… – MCH

Lausanne, Lausanne Palace

Ve 3 sept. (18 ​h et 20 ​h)

Accès gratuit sur présentation d’un certificat Covid

www.wempully.ch

Concours Tibor Varga

La finale du Concours Tibor Varga réunira les meilleurs candidats pour un grand concerto accompagné par l’Orchestre de chambre de Lituanie. Il s’agit de Lorenz Karls, 20 ans, de Suède, Tassilo Probst, 19 ans, d’Allemagne, et Maria Ioudenitch, 25 ans, des États-Unis. Le Lausannois Arthur Traelnes s’est déjà vu décerner le 4e prix ex aequo. – MCH

Sion, Ferme-Asile

Sa 4 sept. (20 ​h)

Billetterie en ligne:

www.sion-festival.ch

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.