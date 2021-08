Observation de la faune sauvage – Les chiroptères attendent leurs visiteurs nocturnes Le Muséum offre un joli programme à l’occasion de la 25e Nuit internationale des chauves-souris, le vendredi 27 août. Xavier Lafargue

Un oreillard gris, l’une des grandes espèces parmi le groupe de chauves-souris appelé oreillard. OLIVIER ALLENSPACH

La sérotine bicolore pourrait bien être l’une des attractions majeures de la prochaine Nuit internationale des chauves-souris, qui fête son quart de siècle. Le Muséum d’histoire naturelle de Genève vient de recueillir une jeune femelle de cette espèce. «Elle est actuellement en soins chez nous», indique Tommy Andriollo, coorganisateur de la manifestation qui aura lieu le vendredi 27 août.

«Notre idée est aussi de montrer des chauves-souris soignées dans nos locaux, au Muséum.» Tommy Andriollo, chiroptérologue et coorganisateur de la 25e Nuit internationale des chauves-souris

De taille moyenne pour un chiroptère, la sérotine bicolore doit son nom à son pelage poivre et sel, très caractéristique. C’est l’une des 28 espèces (sur un total de 30 en Suisse) présentes à Genève. Mais ce n’est pas la plus répandue. «Les plus communes chez nous sont quatre espèces de pipistrelles, que l’on voit souvent la nuit virevolter autour des réverbères. Là, elles trouvent de la nourriture en quasi-self-service, les insectes nocturnes étant attirés par cette lumière», explique le responsable du Centre de coordination ouest pour l’étude et la protection des chauves-souris.