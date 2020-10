Référendum – Les Chiliens favorables à une nouvelle constitution Selon les premiers résultats du référendum au Chili, la nouvelle constitution visant à remplacer celle héritée de la dictature d’Augusto Pinochet est largement approuvée.

Les 14,7 millions d’électeurs chiliens étaient appelés à répondre à deux questions: «Souhaitez-vous une nouvelle constitution?» et «Quel organe devra rédiger la nouvelle constitution?» KEYSTONE/EPA/SEBASTIAN SILVA

Le vote en faveur d’un changement de constitution au Chili arrive largement en tête, avec plus de 77% des suffrages, selon des résultats partiels du référendum de dimanche portant sur plus de 11% des bureaux de vote. Seuls 22% des Chiliens le rejettent.

Les 14,7 millions d’électeurs étaient appelés à se prononcer par référendum sur un changement de la constitution, héritée de la dictature d’Augusto Pinochet (1973-1990). Ils devaient répondre à deux questions: «Souhaitez-vous une nouvelle constitution?» et «Quel organe devra rédiger la nouvelle constitution?» Ils pourront choisir entre une «convention mixte» composée de citoyens et de parlementaires et une «convention constituante» uniquement formée de citoyens.

Remplacer la constitution héritée de la dictature d’Augusto Pinochet (1973-1990) était une des revendications des personnes descendues dans la rue pour manifester à partir du 18 octobre 2019 afin de réclamer une société plus juste. La loi fondamentale actuelle limite fortement l’action de l’État et promeut l’activité privée dans tous les secteurs, notamment l’éducation, la santé et les retraites.

ATS/NXP