Contact-tracing inefficace – Les chiffres montrent les failles du système de traçage Selon un document interne de l’Administration fédérale, dans presque 90% des cas de coronavirus, le lieu de contamination est inconnu. Adrian Schmid

Dans 87% des cas, le lieu subjectif de contamination est inconnu (Photo d’illustration). Unsplash/Pascal Brandle

Depuis des mois, le traçage des contacts relève du casse-tête. En effet, les recherches sont trop souvent vaines. On sait désormais que les difficultés sont plus importantes qu’on ne le pensait. Dans 87% des cas, le lieu subjectif de contamination est inconnu.

Notre journal s’est procuré un document interne de l’administration, qui analyse des données de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), soit plus de 100’000 contaminations au Covid-19 suivies entre janvier 2020 et fin janvier 2021 dans six cantons: Argovie, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Fribourg, Grisons et Neuchâtel.