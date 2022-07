Lettre du jour – Les chiffres de l’Hospice général Opinion Courrier des lecteurs

MAGALI GIRARDIN

Genève, 15 juillet

Dans sa lettre de lecteur parue le 7 juillet dans la «Tribune de Genève» sous le titre «La cacophonie des comptes», le député André Pfeffer cite un certain nombre de chiffres relatifs à l’Hospice général et à ses prestations.

Je me permets de réagir afin de rectifier ces derniers en reprenant ses affirmations les unes après les autres.

1) L’Hospice général dépense aussi approximativement 100 millions de francs par an pour compléter l’aide fédérale aux migrants, ce qu’une minorité de cantons proposent. En 2021, les prestations brutes de l’aide aux migrants s’élèvent à 92,4 millions de francs, dont 34,1% sont à charge du Canton (prestations nettes), soit un montant de 32,2 millions de francs.

2) La proportion entre la masse salariale pour les 1190 salariés et l’aide sociale pour les 23’289 bénéficiaires, interroge (en 2020, 130 et 350 millions). Fin 2021, 1190 collaboratrices et collaborateurs travaillent pour l’institution, ce qui représente une masse salariale totale de 125 millions de francs. Parmi ces collaborateurs et collaboratrices, 75% sont en contact direct et régulier avec les usagers.

Pour la même période, le total des bénéficiaires s’élève à 32’686. À l’Action sociale, 23’289 personnes perçoivent une aide financière et 3042 usagers sont au bénéfice d’un accompagnement social uniquement. À ceux-ci s’ajoutent les bénéficiaires de l’Aide aux migrants, soit 6’355 personnes.

Le total des prestations nettes à fin 2021 est de 405,8 millions de francs, dont 373,6 millions dédiés à l’Action sociale et 32,2 millions à l’Aide aux migrants.

Pour le surplus, je laisse au député Pfeffer le soin de se référer au courrier qui lui a été envoyé le 28 janvier 2021.

Non sans le remerciant de l’intérêt qu’il porte aux politiques publiques mises en œuvre par l’Hospice général.

Renée Zellweger Monin, secrétaire générale de l’Hospice général

