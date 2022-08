Abo Chiens, chats & cie. Quand l’animal chamboule le couple

On l’entretient, on le cajole, on le nourrit, on le couvre d’amour. Adopter une petite bête peut être une source de bonheur pour les amoureux, comme un casse-tête au moment de la répartition du travail domestique ou de la séparation.