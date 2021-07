Au bon coin canin (2/8) – Les chiens en liberté, héritiers heureux d’un parc géant La campagne Lullin à Genthod tient du paradis sur terre et sans laisse. Thierry Mertenat

Genève, le 10 juillet 2021. Parc Lullin. Les chiens qui affectionnent la course et le lancer de balle à bonne distance sont ici chez eux. MAGALI GIRARDIN

Le parc à chiens le plus grand du canton. Aucun autre ne peut rivaliser avec une superficie pareille, douze hectares, une forêt, une prairie, le tout rehaussé d’une vue imprenable sur la rade et son Jet d’eau. Rive gauche, donc? Non, droite, commune de Genthod et sa campagne Lullin dont le legs généreux stipule qu’elle est destinée aux animaux en liberté, mais sous surveillance.

On découvre les deux à peine arrivés: des chiens débarrassés de leur laisse, des maîtres et des maîtresses également affranchis des contraintes inhérentes aux sorties citadines. Pour incarner au mieux ce plaisir partagé, rien de tel qu’une minimeute de goldens retrievers.