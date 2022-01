LIVRES | 17% de rabais pour les abonnés – Les Chenevière – Une famille genevoise 1582-2021 De Christophe Vuilleumier, préface d’Ivan Pictet. Artisans, bourgeois, militaires, citoyens, pasteurs, banquiers, Conseiller d’État, écrivains: l’histoire de la famille Chenevière est une saga genevoise de plus de quatre cents ans; une lignée qui vint s’établir dans la cité de Calvin au crépuscule du XVIe siècle.

Comme pour bien d’autres familles de la vieille Genève, l’épopée Chenevière s’inscrit dans les grands événements du passé de la cité, dans ses guerres et ses révolutions, dans ses succès et ses mutations, dans ses équilibres inanciers et ses gloires intellectuelles.

Un voile a pourtant été jeté sur ce passé, obscurcissant les mémoires jusqu’à l’oubli. La rivalité qui opposa plusieurs membres de cette famille à James Fazy et ses partisans au cours de la seconde partie du XIXe siècle en serait l’une des causes.

400 ans d’histoire genevoise

Famille libérale, antifazyste

L’auteur

Christophe Vuilleumier est historien et membre du comité de la Société suisse d’histoire. Il est spécialisé en histoire helvétique (notamment genevoise) du XVIIe siècle et du XXe siècle.

