Nils Altrogge, responsable de la stratégie du portefeuille d’innovation de la marque On, connaît toutes les étapes de la création d’une chaussure. Il parle de l’avenir, lui qui travaille à l’horizon 2030.

Nils Altrogge était le deuxième employé engagé par le département recherche et développement chez On. Désormais, la marque suisse compte environ 250 personnes dans ce domaine.

Existe-t-il des limites à l’innovation?

Honnêtement, je n’en vois pas. L’équipe innovation se focalise sur ce qui sortira entre 2026 et 2030, et je peux vous dire que les chaussures qui vont sortir seront totalement différentes de ce que l’on voit aujourd’hui. Il y a tellement de potentiel dans différents domaines, comme la performance des athlètes, la réduction de notre impact carbone ou encore la manière d’amener du mouvement dans nos communautés. La qualité des matériaux a énormément évolué en dix ans, tout comme le rebond, qui a augmenté de plus de 300%. Je ne sais pas si c’est infini, mais nous ne sommes pas près d’arrêter d’innover.