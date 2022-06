Manifestation – Les chauffeurs d’Uber veulent savoir où ils en sont Sans travail depuis samedi, des chauffeurs sont allés voir la conseillère d’État en charge de l’Économie et leur «employeur». Marc Bretton

Les chauffeurs d’Uber réclament des explications sur leur sort.

Et maintenant, que faire? Vendredi, la justice fédérale confirmait l’analyse de la justice genevoise qui considère les chauffeurs de la plate-forme Uber comme des employés et non comme des indépendants. Résultat, la plate-forme débranchait samedi soir son application.

Environ 2000 chauffeurs se retrouveraient «sur les plots». Pour éclaircir la suite, une vingtaine de voitures et une petite cinquantaine de chauffeurs sont montés en Vieille-Ville mardi matin pour accompagner leurs délégués, qui rencontraient Fabienne Fischer, conseillère d’État en charge de l’Économie. Ils se sont ensuite retrouvés au siège d’Uber, route de Saint-Julien, en fin de matinée.

Les activités de transport de personnes d’Uber sont suspendues depuis le 4 juin minuit dans le canton. Cette mesure sera maintenue jusqu’à ce que la société se mette en conformité avec la loi, a annoncé le DEE lors de sa conférence de presse de vendredi passé. La mise en règle passera par le versement des salaires et des cotisations sociales dus, le tout de manière rétroactive.

