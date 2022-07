Action en Vieille-Ville – Les chauffeurs de taxi et d’Uber unis par la colère Les manifestants ont demandé, devant les bureaux de Fabienne Fischer, la cessation des activités de la multinationale. Eric Budry

Des chauffeurs de taxi, rejoints par des chauffeurs d’Uber, ont manifesté, lundi en début d’après-midi contre la reprise des activités de la multinationale californienne devant le département de la conseillère d’État Fabienne Fischer. LAURENT GUIRAUD

La colère des chauffeurs de taxi ne faiblit pas. Leur cible: la reprise des activités d’Uber à Genève à la suite d’un accord conclu avec le Département de l’économie et de l’emploi (DEE) de Fabienne Fischer. Lundi, ils ont une nouvelle fois circulé au pas au centre-ville en début d’après-midi puis se sont retrouvés, place de la Taconnerie, devant les bureaux de la conseillère d’État. Il y a même eu cette fois convergence des luttes, puisque les chauffeurs d’Uber, réunis en assemblée à midi, avaient décidé de les rejoindre.

Abo Salaires et conditions de travail Les syndicats veulent contraindre Uber à négocier Abo Révélations internationales «Je suis choqué par les méthodes d’Uber mais pas surpris» Environ 80 personnes ont participé à cette action, qui visait principalement à exiger l’interruption des activités genevoises de la multinationale dès le 31 juillet faute de s’être mise en conformité avec le cadre légal suisse. L’accord signé prévoit en effet que la suspension de l’interdiction de poursuivre l’activité n’est valable que jusqu’au 31 juillet, mais qu’elle est renouvelable de mois en mois au plus tard jusqu’au 30 septembre.

«La magistrate n’a pas pris la mesure du problème qu’elle a créé.» François Baertschi, député MCG et président de la formation

Engagements non tenus?

Depuis l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 mai qui a fait des chauffeurs d’Uber des salariés de la société californienne et non plus des indépendants, le dossier a connu de nombreux rebondissements. Tout d’abord interdit d’activités dans le canton, Uber a pu les reprendre après avoir signé ce fameux accord avec le DEE. Elle l’a fait en faisant engager les chauffeurs qui le veulent par une autre société, MITC Mobility SA, laquelle est légalement leur employeur.

La situation déplaît à beaucoup de monde et une procédure de conciliation entre les syndicats Unia et SIT et Uber a échoué le 12 juillet. Outre le procédé de «sous-traitance», les syndicats reprochent notamment des salaires de misère (car le temps d’attente n’est pas pris en compte) et la non-participation de l’employeur aux coûts de l’instrument de travail. En résumé, selon ses contradicteurs, Uber n’aurait pas tenu ses engagements de se conformer au cadre légal.

Le MCG se dit solidaire

Seul politique présent lundi, le député MCG François Baertschi a pris la parole pour exprimer la solidarité de sa formation avec les chauffeurs de taxi et d’Uber. L’élu a fustigé l’accord signé par Fabienne Fischer.

«La magistrate n’a pas pris la mesure du problème qu’elle a créé, estime-t-il. Cet accord permet à une multinationale de ruser avec la réglementation.» Faute de session du Grand Conseil durant l’été, le député admet ne pouvoir intervenir politiquement pour l’instant. «Mais la Commission de contrôle de gestion pourrait se saisir du dossier à la rentrée», espère-t-il.

Eric Budry est journaliste, rattaché à la Tribune de Genève, et couvre plus spécifiquement la politique cantonale. Détenteur d'un master en sciences politiques de l'Université de Genève, il a œuvré dans différents journaux avant de rejoindre le quotidien genevois en 2000. Plus d'infos

