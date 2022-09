Violations graves de la LCR – Les chauffards se filment à 200 km/h: prison ferme Deux jeunes conducteurs écopent de lourdes peines pour des excès de vitesse insensés. Ils louaient des voitures «pour faire des tours». Luca Di Stefano

L’aîné du duo écope de 4 ans de prison ferme. Son compagnon, lui, pourra peut-être éviter de dormir derrière les barreaux au profit d’une peine aménagée. KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Et s’ils ne s’étaient pas filmés? Et s’ils n’avaient pas partagé leurs pointes de vitesse sur Snapchat? On ne saura jamais si les deux jeunes hommes comparaissant devant le Tribunal correctionnel, jeudi matin, se sont posé la question. Ou s’ils le feront un jour. Mais les peines qu’ils devront purger sont à la mesure de leurs excès de vitesse: 4 ans de prison pour le premier; 2 ans, dont 7 mois ferme, pour le second.