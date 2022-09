Première à Genève – Les chasseurs d’images priés de laisser le cerf tranquille Le Canton restreint l’accès aux photographes dans les bois de Collex-Bossy et de Versoix, afin de ne pas déranger la faune. Xavier Lafargue

Un cerf élaphe en balade dans les bois de Versoix, un secteur du canton où cette espèce est la plus nombreuse. OFFICE CANTONAL DE L’AGRICULTURE ET DE LA NATURE (OCAN)

De curieux panneaux ont fleuri depuis quelque temps aux diverses entrées des bois de Collex-Bossy et de Versoix. Avec un avertissement bien en évidence: «Pratique photographique et cinématographique: restriction temporaire». De quoi interroger le promeneur. Que se passe-t-il donc dans ces forêts genevoises? Sont-elles les seules concernées? Et les chasseurs d’images seraient-ils la cause de déprédations?