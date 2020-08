Intégration – Les Chapiteaux enchantés s’arrêtent à Carouge Les animations «petite enfance» s’offrent aux populations du quartier carougeois réputé difficile des Auréas. Succès! Eric Budry

Activités de développement pour les 0-4 ans sous le Chapiteau enchanté. Irina Popa Activités de développement pour les 0-4 ans Irina Popa Activités de développement pour les 0-4 ans Irina Popa 1 / 3

Et si on s’offrait une petite bulle rafraîchissante d’enfance? En ce mercredi matin, c’est possible le plus simplement du monde: en se baladant entre les tentes implantées au cœur du quartier des Auréas, situé en face de la piscine de Carouge. Dans ce coin un peu à l’écart de la ville de Carouge, toute la palette des activités centrées sur le développement du petit enfant (1 à 4 ans) est offerte. Ici, la conteuse Adriana Conterio captive son jeune public avant de l’inviter à danser sur scène, là un festival de berceuses (guitare, violoncelle et chant) invite à l’apaisement, un peu plus loin des gamins bougent sur un rythme amérindien alors que d’autres s’essaient à des «exercices» en mouvement. Tous ont la banane, et leurs parents aussi.