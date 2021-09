Homosexualité en Suisse – Les chantiers qu’ouvre le oui au mariage pour tous Une vague arc-en-ciel déferle sur la Suisse. Ce plébiscite pour l’égalité des droits ne sera qu’un premier pas, car il pose de nouvelles questions. Florent Quiquerez , Berne

Ce dimanche, le peuple suisse a dit oui à 64% au mariage pour tous. Keystone

«L’hymne à l’amour» d’Édith Piaf résonne au stamm des partisans du mariage pour tous. Sur cette terrasse de la Grosse Schanze qui domine Berne, un homme pleure. «Ce oui, ça signifie tellement.» Partout, l’émotion est palpable. «En politique, parfois, on perd; parfois, on gagne. Mais aujourd’hui, c’est différent, lâche Léonore Porchet (Verts/VD), qui peine à retenir des larmes. On met fin à une inégalité crasse.»

«En politique, parfois, on perd; parfois, on gagne. Mais aujourd’hui, c’est différent. On met fin à une inégalité crasse.» Léonore Porchet, conseillère nationale (Verts/VD)

À l’autre bout de la ville, au sous-sol de l’Hôtel Kreuz, l’ambiance est tout autre dans le camp du non. Cette défaite, c’est la faute des médias. «Ils n’ont pas joué le jeu», tacle Marc Früh, figure romande de l’UDF, parti qui a lancé le référendum. Il dénonce le prosélytisme LGBT et prédit un avenir sombre, en raison de l’accès à la procréation médicalement assistée (PMA). «Par effet de mode, on va créer des enfants sans racine. Ce sera une catastrophe.»