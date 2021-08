Interview de Greg Louganis - «Les champions ont le droit d’avoir des failles»

Légende du plongeon olympique, activiste de la cause LGBT, Greg Louganis milite pour un sport moderne qui dépasserait ses carcans traditionnels pour devenir plus inclusif. L’Américain, au verbe affranchi de toute peur, a l’ambition de libérer la parole chevillée au corps.

Vous êtes le «goat» (ndlr: greatest of all time, le plus grand de tous les temps) du plongeon. Ça fait quoi d’être une légende?

C’est marrant, la première fois qu’on m’a appelé «goat» (ndlr: signifie également chèvre en anglais), je me suis demandé comment je devais le prendre. Et ensuite on m’a dit ce que ça signifiait et j’ai mieux compris. Ce n’est pas vraiment le genre de truc qui me touche, parce que je sais qui je suis. Tant mieux si je peux inspirer des gens, mais pour moi ce n’est pas un aspect constitutif de mon identité.