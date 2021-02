Le ski alpin est à nouveau à la mode en Suisse. L’heure des repas est retardée par les courses. Entre amis, on s’échange «pronos», coups de cœur et de gueule. Ce n’est même plus une honte de jeter un coup d’œil au classement des nations. La Suisse n’avait plus été aussi performante depuis trente ans: neuf médailles ont été ramenées des Mondiaux de Cortina d’Ampezzo. Il faut remonter à 1989 pour retrouver une moisson aussi prolifique. À Vail, la bande à Maria Walliser et Pirmin Zurbriggen avait décroché onze flocons.

En 2021, ce statut retrouvé du ski suisse a surtout été assumé par les femmes qui ont hissé le drapeau à croix-blanche à la hauteur des majestueuses Dolomites. Lara Gut-Behrami et Corinne Suter ont remporté les trois titres mondiaux et plus de la moitié des médailles du pays (5 sur 9).