Football – Les championnes battues d’entrées Opposé à son grand rival, le FC Zurich, dès la première journée de Women’s Super League, Servette Chênois s’est incliné au Letzigrund (1-2). Sport-Center

Daina Bourma (à gauche) au duel avec la Zurichoise Seraina Piubel. keystone-sda.ch

Championnes de Suisse en titre, les joueuses du Servette FC Chênois ont entamé la saison 2021-2022 par une défaite sur la pelouse de leurs grandes rivales. En match avancé de la journée inaugurale, le club genevois a subi la loi de Zurich, vainqueur 2-1 au Letzigrund. Terchoun a ouvert le score à la 17e minute, puis Maendly a égalisé dans la foulée (19e). Mais les locales passaient l’épaule en fin de match, par l’intermédiaire de Dubs (80e).

Une bien mauvaise répétition générale avant la Ligue des champions féminine, qui verra les protégées d’Eric Sévérac affronter les Nord-Irlandaises de Glentoran le 18 août à Mariehamn, en Finlande.

À noter que la jeune Ines Sebayang, tout juste 15 ans, a effectué ses débuts dans l’élite en entrant en jeu à la 85e.

En marge de ce choc, les récompenses de la saison dernière ont été attribuées. En présence de Robert Breiter (secrétaire général de l'Association suisse de football), Tatjana Haenni (directrice du football féminin de l'ASF) et Antonia Lepore (responsable communication/marketing de AXA, partenaire de la ligue), les prix de meilleure joueuse, meilleur entraîneur, meilleure buteuse, but de la saison et meilleure équipe ont été remis.

Stefanie da Eira, transférée cet été au Real Betis en première division espagnole, en a remporté pas moins de trois: meilleure buteuse, grâce à ses 23 réalisations avec Young Boys, meilleure joueuse et élue dans le onze type. Onze dans lequel figurent quatre Servettiennes: la gardienne Gaëlle Thalmann, la défenseure Caroline Abbé et la milieue Sandy Maendly.

Riola Xhemaili, ancienne joueuse de Bâle évoluant désormais au SC Fribourg en Allemagne, a pour sa part été récompensée du but de la saison (inscrit lors de la 28e journée, contre Servette Chênois) et fait partie du meilleur onze.

Enfin, le titre de meilleur entraîneur est revenu à Glenn Meier, qui a mené Lucerne à la victoire en Coupe et à la 6e place en Championnat.

