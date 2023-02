Cyclisme – Les championnats de Suisse sur route à Genève en 2024 Pour la première fois depuis 2016, les champions nationaux sur route seront à nouveau couronnés en Suisse romande l’an prochain. Renaud Tschoumy

Marlen Reusser et les autres Suisses se disputeront les titres natonaux sur les routes genevoises en 2024. AFP

Les championnes et champions suisses seront sacrés en Suisse romande l’an prochain. Les compétitions se dérouleront à Aire-la-Ville, une commune qui s’étend entre le centre-ville de Genève et la frontière avec la France. L’organisateur sera le Sprinter Club Lignon, qui organise également le Prix du Sprinter Club Lignon pour la neuvième fois cette année; cette course fait depuis longtemps partie intégrante du calendrier national des courses.

Les contre-la-montre auront lieu le jeudi 20 juin, suivis par les courses en ligne le week-end des 22 et 23 juin. Ces compétitions devraient se dérouler sur un circuit d’environ 15 kilomètres qui comprend notamment la célèbre Côte de Russin, selon Jean-Marc Fortis, président du Sprint Club Lignon. Le club célébrera ses 50 ans dans le cadre de ces joutes.

La montée d’environ un kilomètre constituait le juge de paix du Tour du Canton, qui n’existe plus aujourd’hui et qui avait vu la victoire de l’actuel entraîneur national Elites Michael Albasini. «Nous sommes très heureux du retour des championnats nationaux dans la partie francophone de la Suisse après une longue pause», a déclaré le Chef sport de compétition de Swiss Cycling Patrick Müller.

La dernière édition en Suisse romande remonte en effet à 2016, à Martigny. En 2023 les champions suisses de la course en ligne seront sacrés les 24 et 25 juin à Wetzikon. Le site qui accueillera les championnats suisses de contre-la-montre 2023 sera annoncé prochainement.

