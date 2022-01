Hockey sur glace – Les championnats amateurs et juniors vont reprendre La task force Covid-19 de la Regio League et les membres du Comité du sport espoir et amateur (CSEA) ont décidé que les championnats, actuellement interrompus, reprendraient à partir du 28 janvier. Sport-Center

Les matches amateurs et féminins vont reprendre dès le 28 janvier. Irina Popa

La task force Covid-19 de la Regio League et les membres du Comité du sport espoir et amateur (CSEA) ont décidé hier que les championnats, actuellement interrompus, reprendraient à partir du 28 janvier 2022.

Avant de prendre cette décision de reprendre les championnats interrompus, différents facteurs ont été discutés et pris en compte, notamment les résultats de l'enquête consultative auprès des clubs. Dans toutes les ligues, la grande majorité des clubs est d'accord avec la reprise du championnat. De nombreux joueurs et joueuses se sont soit infectés avec la variante Omicron au cours des quatre dernières semaines et se sont entre-temps rétablis ou se sont fait vacciner.

Ainsi, beaucoup plus de clubs sont capables de disputer des matches dans le cadre des mesures actuellement en vigueur. Ce n'était pas le cas au moment de l'interruption du 20 décembre.

La réduction de la durée d'isolement et de quarantaine à cinq jours a également eu une influence décisive sur la reprise des championnats. En outre, il n'est pas exclu, à l'heure actuelle, que le Conseil fédéral décide bientôt de nouveaux assouplissements des mesures de lutte contre la pandémie, provisoirement prolongées jusqu'à fin mars.

Dispositions particulières

La décision du CSEA et de la Task Force Covid-19 a finalement été prise en tenant compte de ces raisons et dans l'intérêt du sport. De nombreux clubs ont signalé qu'une reprise des championnats était très importante, notamment pour l'avenir des clubs ainsi que des joueuses et des joueurs.

Avant le début de la saison, Swiss Ice Hockey a établi des plans d'éventualité pour la saison 2021/22. Ceux-ci prévoient entre autres la possibilité de reporter des matchs en raison de cas Covid-19. Seuls les matchs des play-off ne peuvent pas être reportés.

Les clubs de la MySports League, de la Women's League et de la première ligue ont décidé de jouer les play-off comme prévu. Il en va de même pour les ligues actives inférieures qui jouent les play-off. Les équipes qui ne peuvent pas se présenter à un match de play-off le perdront 0-1 par forfait, sans frais

Les matchs de championnat des autres phases peuvent être reportés sans autre en raison de Covid-19, et si une équipe ne souhaite plus participer au championnat dans les conditions actuellement en vigueur, elle perdra les matchs restants 0-1 par forfait, toujours sans frais.

Prendre ses responsabilités

Swiss Ice Hockey se réjouit évidemment de la reprise des matches dans tous les championnats de hockey sur glace suisse espoirs, féminins et amateurs à partir du 28 janvier. Mais en même temps, la SIHF appelle tous les membres de la famille du hockey sur glace à ne pas considérer cette reprise comme un signal de négligence.

Les concepts cadre de protection sont toujours valables et doivent être appliqués. Chacun est coresponsable du fait que les matches à venir se déroulent dans un cadre sûr et sain pour tous, dans le strict respect des mesures prises par les autorités.

