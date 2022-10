Crise énergétique en Suisse – Les CFF vont baisser la température dans les trains Cette réduction ne devrait pas être perceptible par les passagers et permettra d’économiser 5000 à 8000 mégawattheures de courant.

Les trains circuleront aussi plus lentement dans le tunnel de base du Gothard dès fin octobre. KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Dès fin octobre, les CFF réduiront la température dans leurs trains jusqu’à deux degrés dans la mesure du possible. De plus, les convois circulant dans le tunnel de base du Gothard rouleront plus lentement afin d’économiser de l’énergie.

La température plus basse sera à peine perceptible, assurent les CFF ce jeudi dans un communiqué. Elle sera abaissée dans tous les trains où le personnel d’accompagnement peut procéder aux adaptations, a précisé une porte-parole des CFF, interrogée par l’agence de presse Keystone-ATS. Cette baisse de la température permettrait d’économiser 5000 à 8000 mégawattheures de courant entre novembre et février. Il s’agit d’une des nombreuses mesures d’économie d’énergie décidées par les CFF.

Les trains circuleront aussi plus lentement dans le tunnel de base du Gothard dès fin octobre. Comme des réserves sont prévues dans l’horaire, il n’y aura pas de retards, d’après les CFF. Selon leurs propres indications, ces derniers économiseront ainsi l’équivalent des besoins en électricité de plus de 500 ménages.

L’association a exigé une réduction de la vitesse

Le Syndicat suisse des mécaniciens de locomotive et aspirants (VSLF) avait demandé en septembre aux entreprises ferroviaires de réduire la vitesse dans les longs tunnels. Cela permettrait d’économiser environ 30% d’électricité, écrivait le VSLF.

A l’époque, les CFF n’avaient pas encore prévu cette mesure d’économie. Ils voulaient d’abord réduire leur consommation de gaz en dehors de l’exploitation ferroviaire, en abaissant la température dans leurs bâtiments et en réduisant l’éclairage.

Eclairage réduit

Ce jeudi, les CFF ont indiqué qu’ils réduiraient par ailleurs l’éclairage décoratif dans les 30 plus grandes gares, comme celui des façades ou l’éclairage de Noël. L’éclairage de base servant à garantir la sécurité ne sera lui pas réduit.

L’Office fédéral des transports a désigné les CFF et CarPostal comme chefs de file du système des transports publics en septembre. Les CFF ont ainsi recommandé à l’ensemble de la branche de prendre des mesures pour économiser l’énergie.

ATS

