Transports publics dans le rouge – Les CFF sont en manque de cash Après deux ans de crise du coronavirus, l’ex-régie fédérale est dans une mauvaise passe. Il lui manque plus de 2 milliards de francs de liquidités. Lucie Monnat

Selon le patron des CFF, Vincent Ducrot, il manque 1,1 milliard de francs de liquidités à l’ex-régie fédérale pour 2021, et un autre milliard pour 2022. Keystone

Le patron des CFF, Vincent Ducrot, a actuellement fort à faire: il est à la recherche d’un milliard de francs pour boucler son année 2021, et d’un autre pour 2022. Hautement déficitaires cette année encore, les CFF sont à court de liquidités, a révélé la «SonntagsZeitung».

Après l’annus horribilis de 2020 et son confinement forçant voyageurs et pendulaires à rester à la maison, 2021 n’est pas non plus une très bonne année pour les CFF. Le transport longue distance ne dépasse pas les deux tiers de ses capacités. De plus, un voyageur sur cinq n’a pas renouvelé son abonnement général depuis le début de la crise.