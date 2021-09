Crise du coronavirus – Les CFF pourront emprunter jusqu’à 950 millions à la Confédération Le Conseil fédéral a décidé de relever le plafond des prêts à court terme pour permettre à la compagnie de chemins de fer d’éviter des problèmes de liquidités en raison de la crise sanitaire.

KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Les CFF pourront emprunter jusqu’à 950 millions de francs à la Confédération. Le Conseil fédéral a décidé mercredi de relever le plafond des prêts à court terme pour permettre à l’entreprise de faire face aux conséquences du coronavirus.

En 2020, le Conseil fédéral avait relevé le plafond à 750 millions de francs. À cause de la crise sanitaire, les CFF ont essuyé des pertes considérables, rappelle le gouvernement. La dette a crû de 1,5 milliard en 2020 et devrait augmenter d’un milliard en 2021.

L’ex-régie fédérale doit répondre aux exigences des étapes d’aménagement 2025 et 2035 et investir dans du nouveau matériel roulant et des installations supplémentaires. L’augmentation du plafond doit lui permettre d’éviter des problèmes de liquidités.

Le Conseil fédéral analysera en détail les finances de l’entreprise pour la période suivant 2021. Il présentera deux solutions à la fin de l’année afin que les CFF puissent à nouveau assurer leur financement par leurs propres revenus et respecter le niveau maximal de la dette fixée par le gouvernement.

