Transport ferroviaire – Les CFF enregistrent une perte record en 2020 L’entreprise de transports publics a vu son nombre de passagers s’effondrer d’un tiers l’an dernier en raison de la pandémie de coronavirus. Son bilan affiche une perte de 617 millions de francs.

L’année 2020 a été «particulièrement éprouvante», ont indiqué lundi les CFF. Keystone/Laurent Gillieron

En 2020, année de pandémie, les CFF sont passés dans le rouge à un niveau record. La demande s’est effondrée d’un tiers, ce qui se reflète dans le bilan avec une perte de 617 millions de francs, ont indiqué lundi les CFF.

«Il faut économiser le plus possible», a indiqué Vincent Ducrot, directeur général des CFF lors de la conférence de presse. «Nous maintenons l’offre et les salaires, mais nous devons faire les efforts nécessaires pour maintenir la tête hors de l’eau», a-t-il souligné.

Depuis le printemps 2020, les Chemins de fer fédéraux (CFF) appliquent des mesures d’économie. Ils ont réduit les investissements et reporté certains projets, mais aucune mesure n’a concerné l’exploitation ferroviaire et la sécurité. L’entreprise a également gelé les embauches dans l’administration.

L’année écoulée a été «particulièrement éprouvante» pour les CFF, relève la documentation de l’entreprise. Les liquidités restent garanties par la Confédération, qui tout comme les cantons soutient les transports publics.

Un tiers de voyageurs en moins

L’année 2019 avait permis de dégager un bénéfice de 463 millions de francs. La perte de 2020 est la plus importante depuis la transformation des CFF en société anonyme de droit public.

La raison en est claire: la pandémie de Covid-19 et sa gestion ont posé un défi majeur à l’entreprise, qui a tout de même transporté une moyenne de 843’000 passagers par jour, soit plus d’un tiers de moins que l’année précédente.

Le nombre de voyageurs-kilomètres a diminué de 40,6% au total, le trafic longue distance a baissé de 43,7% et le trafic régional de 32,4%. La baisse du trafic international de passagers a été encore plus radicale (51,2%), en raison des restrictions de voyage et des réductions de services.

Situation économique tendue

Le flux de visiteurs s’est également tari dans les gares, en raison de la diminution du nombre de voyageurs et de la fermeture de magasins.

Pour les CFF, la situation économique est très tendue. Les produits financiers du trafic voyageurs ont diminué de 28,9% par rapport à l’année précédente, les ventes des partenaires des CFF dans les gares de 26,8% et les produits des sillons de 12,4%. Le trafic marchandises a lui diminué de 2,4%.

Malgré cette perte record, les CFF entendent maintenir les prix stables.

Des projets réalisés

Quelques projets réjouissants ont tout de même été concrétisés en 2020, rappelle Vincent Ducrot. La mise en service du tunnel de base du Ceneri a marqué l’achèvement de la Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA).

«Une étape historique pour la Suisse et pour l’Europe», relève l’entreprise. Deux autres tunnels ont été mis en service: celui du Bözberg et celui de l’Eppenberg.

Défis futurs

D’autres défis doivent être relevés par les CFF. En 2020, le manque de personnel qualifié s’est aggravé à cause du coronavirus. Des trains ont dû être supprimés faute de mécaniciens. La situation devrait se détendre à partir du milieu de l’année 2021, souligne les CFF.

En 2019 et 2020, la demande en trafic international de nuit a sensiblement augmenté avant la pandémie de coronavirus. Les CFF et leurs partenaires entendent étoffer leur offre. Des trains de nuit supplémentaires sont prévus de la Suisse vers Amsterdam, Rome, Leipzig, Dresde et Barcelone.

Ayant constaté l’engouement pour le vélo durant l’été 2020, les CFF veulent leur faire plus de place dans les wagons. Les CFF créeront des places supplémentaires sur les principales lignes, notamment en direction du Valais et des Grisons. L’objectif est fixé dès 2021, «mais dépendra toutefois des livraisons de matériel roulant», selon les CFF.

