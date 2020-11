Harcèlement sexuel – Les CFF devront davantage indemniser une victime Le Tribunal fédéral a jugé trop chiches les indemnités versées à une employée victime de moqueries et de propos sexistes de la part de ses collègues. Antoine Grosjean

La victime avait reçu plusieurs remarques sexistes après avoir fait face à une tentative de braquage au bureau de change de la gare de Nyon. Keystone

Après des années de procédure, une ex-employée genevoise des CFF, victime de harcèlement sexuel, vient de remporter une victoire partielle devant le Tribunal fédéral (TF). La régie publique devra lui verser davantage qu’un mois de salaire d’indemnités. En revanche, elle ne touchera rien pour le tort moral et le mobbing.

Une nuit d’octobre 2011, B., employée au groupe d’intervention des CFF, fait face à une tentative de braquage au bureau de change de la gare de Nyon. Unique femme de ce service, elle n’a reçu aucun soutien suite à cet événement. Au contraire, surnommée «la petite», elle subit des moqueries et des remarques sexistes de la part de plusieurs collègues. On lui reproche, en tant que femme, d’être trop fragile pour travailler dans la sécurité. Une enquête externe fera état de propos du genre: «Pour moi, les femmes sont biologiquement faites pour fonder un foyer, s’occuper de la cuisine, de l’aspirateur et des devoirs.» Ou encore: «Elle ferait mieux de retourner aligner les catalogues dans une agence de voyages plutôt que de nous faire chier dans notre caserne.»